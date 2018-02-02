Образование/Карьера
Мосгордума завела себе идею фикс
Выращивать помидоры на территории школы предложили члены комиссии Мосгордумы.
Снабжать столовые в школах Мосгордума предлагают с близлежащего огорода. В соответствии с принципами работы комитета по экологической политике школы будут возможно собирать овощи в своем огороде
Все это задумано для улучшения качества продуктов, потребляемых учащимися
Зотова, возглавляющая сейчас комиссию, предлагает воспользоваться земельныит участками в ТиНАО
Проекты новых видов столовых уже сейчас пытаются разработать члены комиссии
Благородную задачу по выращиванию цветов и кустарников тоже пытаются внедрять в жизнь сторонники Зотовой
Ученики по ее мнению вполне способны высадить цветы и
кустарники, рассаду для столичных школ
Руководитель комиссии отмечает необходимость постоянного обновления клумбрядом с учебными помещениями, страдающими от варваров, которые иногда буквально разоряют озеленяемые территории
Хорошее начинание.
дата публикации 2.02.2018.
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