Образование/Карьера

Снабжать столовые в школах Мосгордума предлагают с близлежащего огорода. В соответствии с принципами работы комитета по экологической политике школы будут возможно собирать овощи в своем огороде

Все это задумано для улучшения качества продуктов, потребляемых учащимися

Зотова, возглавляющая сейчас комиссию, предлагает воспользоваться земельныит участками в ТиНАО

Проекты новых видов столовых уже сейчас пытаются разработать члены комиссии

Благородную задачу по выращиванию цветов и кустарников тоже пытаются внедрять в жизнь сторонники Зотовой

Ученики по ее мнению вполне способны высадить цветы и кустарники, рассаду для столичных школ



Руководитель комиссии отмечает необходимость постоянного обновления клумбрядом с учебными помещениями, страдающими от варваров, которые иногда буквально разоряют озеленяемые территории

Хорошее начинание.

дата публикации 2.02.2018

.