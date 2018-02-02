Это нововведение получило высокую оценку – 4,75 балла. Всего более 86% участников голосования поставили нововведению 5 баллов.

Впервые эти услуги появились в московских центрах «Мои Документы» в июле 2017 года, ранее их можно было получить только по территориальному признаку. С 11 декабря 2017 года во все московские центры госуслуг можно обратиться за услугами ФКУ «Военный комиссариат» без привязки к месту жительства в Москве.



В рамках проекта ФКУ «Военный комиссариат города Москвы» можно получить следующие услуги:



- постановка на воинский учет (снятие с воинского учета) отдельных категорий граждан Российской Федерации и внесение изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев;



- внесение изменений в документы воинского учета в связи с сообщением об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания;



- выдача документов персонального воинского учета взамен утраченных или пришедших в негодность либо в связи с изменением фамилии, имени или отчества.



Получить эти и другие государственные услуги можно по экстерриториальному принципу в любом центре «Мои Документы» ежедневно с 8 утра до 8 вечера и во флагманском офисе с 10 утра до 10 вечера по адресу: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж.

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