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Московская жизнь

Москвичи оценили услуги военкомата в центрах госуслуг

Москвичи оценили услуги военкомата в центрах госуслуг

02 февраля 2018г., 12:34

Участники проекта «Активный гражданин» по достоинству оценили возможность получения услуг военкомата во всех столичных центрах госуслуг.

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Это нововведение получило высокую оценку – 4,75 балла. Всего более 86% участников голосования поставили нововведению 5 баллов.

Впервые эти услуги появились в московских центрах «Мои Документы» в июле 2017 года, ранее их можно было получить только по территориальному признаку. С 11 декабря 2017 года во все московские центры госуслуг можно обратиться за услугами ФКУ «Военный комиссариат» без привязки к месту жительства в Москве.

В рамках проекта ФКУ «Военный комиссариат города Москвы» можно получить следующие услуги:

- постановка на воинский учет (снятие с воинского учета) отдельных категорий граждан Российской Федерации и внесение изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев;

- внесение изменений в документы воинского учета в связи с сообщением об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания;

- выдача документов персонального воинского учета взамен утраченных или пришедших в негодность либо в связи с изменением фамилии, имени или отчества.

Получить эти и другие государственные услуги можно по экстерриториальному принципу в любом центре «Мои Документы» ежедневно с 8 утра до 8 вечера и во флагманском офисе с 10 утра до 10 вечера по адресу: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж.

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