Происшествия

Нетрезвый пассажир упал на пути на станции "Таганская" Кольцевой линии столичной подземки.

По словам главы пресс-службы УВД на московском метро Алексея Мышляева, инцидент произошел около 7:00. 19-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, упал на жесткий путь. Его быстро подняли на платформу и доставили в комнату полиции.

Потерпевшим оказался студент столичного средне-специального учебного заведения.

Состояние молодого человека оценили как удовлетворительное. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за нахождение в нетрезвом виде.

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