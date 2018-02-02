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Происшествия
Несчастный случай на станции метро "Таганская"
Нетрезвый пассажир не сохранил равновесия и попал на пути метрополитена.
Нетрезвый пассажир упал на пути на станции "Таганская" Кольцевой линии столичной подземки.
По словам главы пресс-службы УВД на московском метро Алексея Мышляева, инцидент произошел около 7:00. 19-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, упал на жесткий путь. Его быстро подняли на платформу и доставили в комнату полиции.
Потерпевшим оказался студент столичного средне-специального учебного заведения.
Состояние молодого человека оценили как удовлетворительное. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за нахождение в нетрезвом виде..
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