Новости Москва Инфо

Федор Шехтель строил этот особняк для С.П.Рябушинского, потомственного купца. Династия Рябушинских вырастила финансистов, промышленников

Внешне особняк выглядит достаточно по-западному. Cветлый цвет отделочного материала, керамической плитки вызывает положительные эмоции. Внутри особняка содержится культурное наследие, библиотека

Cудьбы писателей неисповедимы и наверное никто сначала не предполагал, что в этом особняке А.М.Горького проведет последние годы жизни. Прожив до 1936 в этом доме он написал свой известный роман "Жизнь Клима Самгина"

Обычно проводя посетителей по комнатам им рассказывают все о великом русском писателе и драматурге, написавшем роман "Мать" и знакомят с частным собранием коллекционных экземпляров книг из личной библиотеки Горького, насчитывающее более десятка тысяч экземпляров

Желающим изучить достопримечательности показывают обычно также коллекцию восточного декоративно-прикладного искусства

.