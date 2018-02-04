Новости Москва Инфо

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Дом-музей А.М.Горького
В стиле модерн отстроено архитектором Шехтелем здание в месте пересечения ул. Малая Никитская и ул. Спиридоновка.
Федор Шехтель строил этот особняк для С.П.Рябушинского, потомственного купца. Династия Рябушинских вырастила финансистов, промышленников
Внешне особняк выглядит достаточно по-западному. Cветлый цвет отделочного материала, керамической плитки вызывает положительные эмоции. Внутри особняка содержится культурное наследие, библиотека
Cудьбы писателей неисповедимы и наверное никто сначала не предполагал, что в этом особняке А.М.Горького проведет последние годы жизни. Прожив до 1936 в этом доме он написал свой известный роман "Жизнь Клима Самгина"
Обычно проводя посетителей по комнатам им рассказывают все о великом русском писателе и драматурге, написавшем роман "Мать" и знакомят с частным собранием коллекционных экземпляров книг из личной библиотеки Горького, насчитывающее более десятка тысяч экземпляров
Желающим изучить достопримечательности показывают обычно также коллекцию восточного декоративно-прикладного искусства.
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