Новости Москва Инфо

Играет каждый роль свою в красивой странной пьесе жизни

Театральная московская жизнь началась с середины XVIII века в Потешном дворце Кремля и "Комедийной храмине" в загородном царском дворце в селе Преображенском, здания выстроены во времена правления Алексея Михайловича

За три столетия столица стала эпицентром театральной деятельности, театр явно сумел стать частью жизни москвичей в 1783 году

Императрица российская объявила, что в репертуаре театра должны находится оперные спектакли тоже, а не только комедийные спектакли и трагедии

ГАБТ был построен исключительно для российской труппы, которой было приказано создавать за год две серьезные оперы две комические В итоге было положено начало московской театральной жизни

В результате театральная жизнь столицы началась. Нынешняя театральная жизнь города предлагает не только несколько названий и стилей, но и новейшие направления, формы.

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