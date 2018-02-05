Новости Москва Инфо

Галина Уланова (1909-1998)-выдающаяся русская балерина

Вершина профессионального успеха и славы мирового уровня балерины была достигнута ею в период 1940-1950-х

В Советском Союзе ее творчество мастерство ценили высоко. Квартира Г.C.Улановой, народной артистки СССР, лауреата четырех Сталинских и Ленинской премий до сих пор напоминает о ней и хранит память о тех днях, которые она провела в этом доме

Музей-квартира Г.C.Улановой существует с 2004 г. На Котельнической набережной среди экспонатов выставки представлены шедевры из области изобразительного искусства и декоративно-прикладного, включая работы А.Бенуа

Фотографии, афиши, письма, вещи мемориальные, вся экспозиция знакомит посетителей с жизнью Г.C.Улановой, ее творчество с первых спектаклей и до самой кончины

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