Новости Москва Инфо

Скульптура находится непосредственно рядом со зданием Московской консерватории

Это связано с тем, что ей присвоили имя великого русского композитора во время празднования 100-я со дня его рождения в 1954 году

Памятник работы Мухиной, Зеленской и Ивановой, а также архитекторов Заварзина и Савицкого

Вспоминая о своей работе над памятником скульптор Мухина отметила, что образ композитора схвачен и изображен в момент творческого вдохновения

Чайковского стремились изобразить прислушивающимся к звукам и созвучиям земли российской, олицетворенной мальчиком, играющим на свирели

Памятник специально создан как двух-фронтальная композиция, лирическая часть обращена к зданию консерватории, а портретная часть имеет разворот к улице

Темный цвет бронзы памятника сочетается с чугунным материалом ограды и золоченой бронзой струн

Камень из которого сделан памятник больше соответствует средней полосе России в которой творил композитор свои незабываемые музыкальные произведения

Пастушок выполнен из того же камня

дата публикации 4.02.2018

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