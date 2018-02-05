Новости Москва Инфо

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Памятник Чайковскому
История возникновения памятника рядом с консерваторией в Москве.
Скульптура находится непосредственно рядом со зданием Московской консерватории
Это связано с тем, что ей присвоили имя великого русского композитора во время празднования 100-я со дня его рождения в 1954 году
Памятник работы Мухиной, Зеленской и Ивановой, а также архитекторов Заварзина и Савицкого
Вспоминая о своей работе над памятником скульптор Мухина отметила, что образ композитора схвачен и изображен в момент творческого вдохновения
Чайковского стремились изобразить прислушивающимся к звукам и созвучиям земли российской, олицетворенной мальчиком, играющим на свирели
Памятник специально создан как двух-фронтальная композиция, лирическая часть обращена к зданию консерватории, а портретная часть имеет разворот к улице
Темный цвет бронзы памятника сочетается с чугунным материалом ограды и золоченой бронзой струн
Камень из которого сделан памятник больше соответствует средней полосе России в которой творил композитор свои незабываемые музыкальные произведения
Пастушок выполнен из того же камня
дата публикации 4.02.2018.
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