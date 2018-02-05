Автомагистраль

Ввести дополнительные автобусы решил Мосгортранс

Это решение будет реализовано в случае сбоев и увеличения паузы между движением трамваев в Москве

Заготовлено несколько десятков автобусов для запуска их по 14 трамвайным путям в случае увеличения интервалов в графике движения

По-прежнему осуществляется постоянный мониторинг всех составов и объектов наземного транспорта

Мосгортранс контролирует график передвижения по Москве каждого объекта в составе автотранспорта столицы

дата публикации 4.02.2018

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