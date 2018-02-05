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Автомагистраль
Изменения в движении транспорта в Москве коснутся трамвайных маршрутов
Интервалы движения транспорта могут быть увеличены.
Ввести дополнительные автобусы решил Мосгортранс
Это решение будет реализовано в случае сбоев и увеличения паузы между движением трамваев в Москве
Заготовлено несколько десятков автобусов для запуска их по 14 трамвайным путям в случае увеличения интервалов в графике движения
По-прежнему осуществляется постоянный мониторинг всех составов и объектов наземного транспорта
Мосгортранс контролирует график передвижения по Москве каждого объекта в составе автотранспорта столицы
дата публикации 4.02.2018.
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