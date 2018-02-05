Автомагистраль

С пожеланием отказаться от использования автомобилистами сегодня личных транспортных средств обратилась ЦОДД к пассажирам.

Вследствие непогоды в Москве сотрудники ЦОДД предлагают по возможности всем пользоваться городским транспортом.

На дорогах снежные заносы и ликвидировать сразу их очень сложно.

При сохранении количества автомобилей на дорогах до конца сегодняшнего дня дорожно-транспортная ситуация ухудшится

Все организации, осуществляющие мониторинг московских дорог сообщают о перегрузке на дорогах города

В городе объявлен желтый уровень опасности. Снег, усиливающийся ветер 5–10 м/с служат причиной многократного обращения к гражданам воспользоваться общественным транспортом.

Прекратится снег вероятнее всего только к концу дня. Более половины месячной нормы осадков выпало на территории Москвы.

Все городские коммунальные службы как всегда в подобных случаях работают по специальному графику в соответствии с экстремальными погодными условиями.

дата публикации 4.02.2018

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