Автомагистраль
ЦОДД:Плохие погодные условия ухудшают ситуацию на дорогах Москвы
Ожидаются проблемы на московских дорогах.
С пожеланием отказаться от использования автомобилистами сегодня личных транспортных средств обратилась ЦОДД к пассажирам.
Вследствие непогоды в Москве сотрудники ЦОДД предлагают по возможности всем пользоваться городским транспортом.
На дорогах снежные заносы и ликвидировать сразу их очень сложно.
При сохранении количества автомобилей на дорогах до конца сегодняшнего дня дорожно-транспортная ситуация ухудшится
Все организации, осуществляющие мониторинг московских дорог сообщают о перегрузке на дорогах города
В городе объявлен желтый уровень опасности. Снег, усиливающийся ветер 5–10 м/с служат причиной многократного обращения к гражданам воспользоваться общественным транспортом.
Прекратится снег вероятнее всего только к концу дня. Более половины месячной нормы осадков выпало на территории Москвы.
Все городские коммунальные службы как всегда в подобных случаях работают по специальному графику в соответствии с экстремальными погодными условиями.
дата публикации 4.02.2018.
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