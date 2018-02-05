Образование/Карьера

Прошло три года и количество высших учебных заведений сократилось наполовину.

Такой результат вызван работой предыдущего руководящего состава Минобрнауки.

Согласно документам в прошлом году Рособрнадзор закрыл лицензии у более чем тридцати организаций из сферы высшего образования.

Почти семьдесят образовательных учреждений не сможет больше осуществлять прием абитуриентов.

58 объектов лишены возможности заниматься педагогической деятельностью

125 объектов получили предупреждение и функционирование их аккредитации приостановлено, причем 70 восстановлены после внесенных исправлений в работе учреждений

32 судебных разбирательства произошло на почве выяснения полномочий и соответствия правилам действия лицензии. Филиалы государственных вузов подверглись сокращению в большей степени.

Дмитрий Ливанов отметил, что зачистка распространяется в основном на коммерческие вузы только потому, что уровень образования в них не соответствует необходимому уровню.

дата публикации 4.02.2018

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