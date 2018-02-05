Образование/Карьера
Минобрнауки:Зачистка Вузов и филиалов произошла в России
Более чем в два раза сокращена численность вузов страны.
Прошло три года и количество высших учебных заведений сократилось наполовину.
Такой результат вызван работой предыдущего руководящего состава Минобрнауки.
Согласно документам в прошлом году Рособрнадзор закрыл лицензии у более чем тридцати организаций из сферы высшего образования.
Почти семьдесят образовательных учреждений не сможет больше осуществлять прием абитуриентов.
58 объектов лишены возможности заниматься педагогической деятельностью
125 объектов получили предупреждение и функционирование их аккредитации приостановлено, причем 70 восстановлены после внесенных исправлений в работе учреждений
32 судебных разбирательства произошло на почве выяснения полномочий и соответствия правилам действия лицензии. Филиалы государственных вузов подверглись сокращению в большей степени.
Дмитрий Ливанов отметил, что зачистка распространяется в основном на коммерческие вузы только потому, что уровень образования в них не соответствует необходимому уровню.
дата публикации 4.02.2018.
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