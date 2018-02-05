Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

О том, что МРОТ уравняют с прожиточным минимумом уже с 1 мая, Владимир Путин заявил во время посещения Тверского вагоностроительного завода 10 января. Глава государства напомнил, что в июле прошлого года размер МРОТ был поднят до 70 процентов от прожиточного минимума. Еще раз его увеличили с 1 января этого года, а уравнять эти показатели планировалось через год. По словам президента, сделать это раньше установленного срока позволило улучшение экономической ситуации.

Владимир Путин подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не опустится ниже прожиточного минимума. Проект закона был внесен в Госдуму президентом РФ 26 января текущего года.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2018 года МРОТ должен быть равен 11 163 рублям – это 100 процентов от величины прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. Суммарно МРОТ в 2018 году повысится на 43 процента. Сейчас МРОТ составляет 9 489 рублей в месяц. При этом отмечалось, что повышение МРОТ с 1 мая до уровня прожиточного минимума потребует 39,3 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.

.