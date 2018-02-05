Будем здоровы

Чтобы обосновать свои предположения ученые воспользовались подопытными мышами, сразу разделив их по группам.

Две группы грызунов подверглись изучению и в результате удалось установить, что чем больше холестерина, тем выше вероятность стремительного развития рака кишечника. При переизбытке холестерина болезнь развивается невероятно быстро и процесс развития заболевания ускоряется приблизительно в сто раз.

Калифорнийцы утверждают, что причина в усилении деления стволовых клеток, следствием которого становится процесс разрастания в организме клеток кишечника.

Толстая кишка при этом реагирует ускоренным развитием раковой опухоли внутри организма.

В период проведения опытов с грызунами в одной группе мышей кормили холестериносодержащей пищей, а во второй группе научные исследователи изменили конкретный ген, чтобы активировать выработку холестерина в большем количестве особью животного самостоятельно. Этот ген служит основой фермента Lpcat3. При изменении фермента он "отключился" и уровень холестерина вырос.

Тавтология конечно , но как и всегда в результате исследований ученые рекомендовали всем на Земле вести здоровый образ жизни и уменьшить количество употребляемого красного мяса, молочных продуктов для профилактики с целью защитить организм от возникновения опухолей.

.