«Администрации президента РФ совместно с Советом при президенте РФ по культуре и искусству разработать и представить концепции проектов федеральных законов «О культуре» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О культуре», — говорится в перечне поручений, которые глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось в декабре 2017 года.

При этом разработку самих законопроектов необходимо обеспечить к 1 июля 2018 года, отмечается в документе.

Также необходимо будет представить для внесения в Госдуму законопроект, учитывающий особенности деятельности учреждений культуры в процессе госзакупок. Президент поручил представить предложения об уточнении порядка присвоения почетных званий творческим работникам и деятелям культуры и искусства.

Глава государства также распорядился предусмотреть проведение в 2018 году заседания Госсовета РФ или президиума Государственного совета РФ по вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры.

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