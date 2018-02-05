Происшествия

ДПС трудно пока предугадать как именно закончится маневрирование некоторых любителей экстремального вождения автомобиля.

ГАИ видимо в недоумении изучает записи и кадры гонок "мажоров"

Московская патрульная служба вряд ли поймет сразу почему мужчина сначала под громкий звук магнитолы едет на набережной Москвы-реки, а потом на большой скорости съезжает на встречную полосу.

Штраф за это установлен в размере пять тысяч рублей и такие маневры против правил автовождения.

Возможно также лишение прав. Полгода без возможности быть за рулем похоже не повод для внутренней самоорганизации и самодисциплины водителей в Москве.

Настораживает то, что до этого водитель в юбке, девушка сделала тоже самое.

Ее Opel Astra стал объектом наблюдения для ГАИ. Девять километров на автодороге М11 длились гонки на высокой скорости.

"Какой же русский не любит быстрой езды!"- писал Гоголь. Но вряд ли он предполагал, что потомки будут жить по его произведениям настолько буквально.

Жаль, что никто из писателей еще не написал другой летучей фразы: "Иногда увеличение скорости прямо пропорционально скорости попадания в мир иной"

Мальчики и девочки! Пристегните покрепче и во время все, что ниже пояса и не нарушайте правила дорожного движения.

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