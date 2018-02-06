32 российских спортсмена подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) и Федеральный суд Швейцарии, в которых просят отменить решение МОК о недопуске их на Игры. Об этом рассказал глава CAS Джон Коутс​.

По его словам, апелляции подали в том числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Ксения Столбова, Иван Букин.

«Заявители оспаривают решение МОК об отказе пригласить их принять участие в Олимпийских зимних играх 2018 года. Они просят, чтобы CAS отменил решение МОК и разрешило им участвовать в этих Играх в качестве олимпийских спортсменов из России», — говорится в заявлении CAS.

Напомним, МОК отказался допустить на Игры в Южной Корее оправданных CAS 15 российских спортсменов. «Отсутствие санкций — недостаточное основание для приглашения на Олимпиаду», — пояснил решение такое глава МОК Томас Бах.

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