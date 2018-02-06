Новости Москва Инфо

В Китае прошли испытания наземного комплекса ПРО, способного осуществлять перехват баллистических целей на среднем заатмосферном участке траектории полета.

«5 февраля Китай в пределах национальной территории провел испытания наземного комплекса ПРО по перехвату учебной цели на среднем участке траектории. Все поставленные задачи были успешно выполнены», — говорится в сообщении министерства обороны КНР.

Отмечается, что испытания являются оборонительными и не направлены против других государств.

Китай стал третьей в мире страной после России и США, освоившей технологию перехвата боевых блоков баллистических ракет на среднем заатмосферном этапе полета

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