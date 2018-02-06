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Политика

Планируется еще одна встреча в Астане

Фото: © Фото с сайта МИД Казахстана

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане

Планируется еще одна встреча в Астане

ИА «РОСБАЛТ» 06 февраля 2018г., 10:27

Темой заседания станет сирийский вопрос

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В 20-х числах февраля пройдет очередная международная встреча по Сирии в Астане. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«По информации, которую мы получаем от представителей стран — гарантов астанинского процесса — России, Турции и Ирана, стороны ведут подготовку к очередному раунду переговоров в Астане согласно ранее достигнутым договоренностям. Речь идет о 20-х числах февраля, но информация требует окончательного подтверждения со стороны стран-гарантов», — пояснил Абдрахманов.

Предыдущая встреча по Сирии прошла в Астане в декабре 2017 года. Тогда Россия, Иран и Турция согласовали сроки проведения Конгресса сирийского национального диалога с 29 по 30 января в Сочи

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