Происшествия

Коммунальщики продолжат уборку на столичных улицах после сильного снегопада. В понедельник Москву чистили от снега в течение дня более 70 тысяч человек и примерно 15,5 тысячи единиц техники. К вечеру к этой работе дополнительно привлекли около 750 единиц техники и приблизительно три тысячи человек.

Во вторник в Москве снова ожидается снег, хоть и небольшой. Возможно образование заносов и гололедицы. Вся транспортная инфраструктура и подвижной состав готовы к работе в сложных погодных условиях. Автомобилистов просят по возможности пересесть на общественный транспорт.

В городе дежурят сервисные службы Мосгортранса, которые следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры.

Специалисты контролируют исправность отопления в транспорте, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах.

Дежурят и сотрудники ЦОДД, они готовы оперативно устранить неисправности дорожных знаков и светофоров.

Сотрудники метро и МЦК круглосуточно следят за территориями, прилегающими к вестибюлям станций, состоянием путей, особенно на открытых участках, и лестничных сходов. Чаще убирают и перехватывающие парковки

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