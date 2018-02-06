Движение транспорта на нескольких участках ул. Остафьевская ограничено до 10 марта 2018 года из-за строительных работ.



«Ограничение движения в связи с проведением строительных работ на ул. Остафьевская действует в районе вл. 3, стр. 1 по 7 февраля», - отмечается в СМИ.



Также движение ограничат на участках ул. Остафьевская: в районе вл. 3, стр. 2 - с 5 по 20 февраля; в районе д. 188 по Чечерскому проезду - с 19 по 28 февраля. Кроме того, с 26 февраля по 10 марта ограничение введут на пересечении ул. Остафьевская и Чечерского проезда.



На указанных участках движение транспорта будет круглосуточно ограничено на двух полосах в обоих направлениях

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