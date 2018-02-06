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Московская жизнь
Почти до середины марта движение на ул. Остафьевская ограничено
Строительные работы являются причиной ограничения движения на ул. Остафьевская.
Движение транспорта на нескольких участках ул. Остафьевская
ограничено до 10 марта 2018 года из-за строительных работ.
«Ограничение движения в связи с проведением строительных работ на ул. Остафьевская действует в районе вл. 3, стр. 1 по 7 февраля», - отмечается в СМИ.
Также движение ограничат на участках ул. Остафьевская: в районе вл. 3, стр. 2 - с 5 по 20 февраля; в районе д. 188 по Чечерскому проезду - с 19 по 28 февраля. Кроме того, с 26 февраля по 10 марта ограничение введут на пересечении ул. Остафьевская и Чечерского проезда.
На указанных участках движение транспорта будет круглосуточно ограничено на двух полосах в обоих направлениях
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