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Московская жизнь

Почти до середины марта движение на ул. Остафьевская ограничено

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Почти до середины марта движение на ул. Остафьевская ограничено

Информационный Центр Правительства Москвы 06 февраля 2018г., 10:45

Строительные работы являются причиной ограничения движения на ул. Остафьевская

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Движение транспорта на нескольких участках ул. Остафьевская ограничено до 10 марта 2018 года из-за строительных работ.

«Ограничение движения в связи с проведением строительных работ на ул. Остафьевская действует в районе вл. 3, стр. 1 по 7 февраля», - отмечается в СМИ.

Также движение ограничат на участках ул. Остафьевская: в районе вл. 3, стр. 2 - с 5 по 20 февраля; в районе д. 188 по Чечерскому проезду - с 19 по 28 февраля. Кроме того, с 26 февраля по 10 марта ограничение введут на пересечении ул. Остафьевская и Чечерского проезда.

На указанных участках движение транспорта будет круглосуточно ограничено на двух полосах в обоих направлениях

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