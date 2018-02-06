Строительство новых объектов, необходимых для запуска Московских центральных диаметров (МЦД), не помешает движению других видов транспорта.

«Уже к лету мы будем иметь полную картину и план увязок будущих маршрутов МЦД с метро и, следовательно, поймем объемы капитального строительства на территории города», – заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что полная разработка градостроительной документации по новым эстакадам, тоннелям, путепроводам и станциям может занять до двух лет.

«Вместе с тем новое строительство не скажется на движении и графике работы других видов общественного транспорта», – заверил Марат Хуснуллин.

Напомним, Московские центральные диаметры станут новыми наземными линиями метро, которые свяжут столицу с областью.

Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию.

Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.

Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (Одинцово – Лобня), второй – Курское и Рижское (Нахабино – Подольск).

Первые диаметры планируется запустить в 2019 году. По ним смогут ездить более 40 млн пассажиров в год

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