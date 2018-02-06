Московская жизнь
Другие виды транспорта не пострадают при строительстве объектов МЦД
Идет интенсивная разработка градостроительной документации.
Строительство новых объектов, необходимых для запуска Московских центральных диаметров (МЦД), не помешает движению других видов транспорта.
«Уже к лету мы будем иметь полную картину и план увязок будущих маршрутов МЦД с метро и, следовательно, поймем объемы капитального строительства на территории города», – заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что полная разработка градостроительной документации по новым эстакадам, тоннелям, путепроводам и станциям может занять до двух лет.
«Вместе с тем новое строительство не скажется на движении и
графике работы других видов общественного транспорта», – заверил Марат
Хуснуллин.
Напомним, Московские центральные диаметры станут новыми наземными линиями метро, которые свяжут столицу с областью.
Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию.
Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.
Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (Одинцово – Лобня), второй – Курское и Рижское (Нахабино – Подольск).
Первые диаметры планируется запустить в 2019 году. По ним смогут ездить более 40 млн пассажиров в год.
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