Образование/Карьера

В столице представили интернет-портал профессионального взаимодействия педагогов «Новая народная учительская электронная методическая среда» (НУЭМС). О новой электронной системе 5 февраля в рамках пресс-конференции рассказал один из ее основателей, учитель истории и обществознания школы №1576 Александр Гулин.

«В ответ на запрос педагогического сообщества мы попытались создать новый ресурс, который позволяет создавать совсем другие типы контента, транслировать свои техники на весь город в целом, чтобы любой учитель московской школы мог прикоснуться к ним. Порядка 60 педагогов Москвы, которые пытаются уйти от шаблонных форм проведения занятий, уже с 1 декабря на протяжении двух месяцев участвовали в отладке системы», - заявил Александр Гулин.

По его словам, на новом интернет-портале будет работать система оценки эффективности представленных материалов, которая поможет отобрать наиболее полезные методики и наработки столичных учителей.

«Чем больше будет пользователей, которые будут высказывать свое суждение - полезен или бесполезен материал - тем более объективно система будет давать представление о том, какие практики сейчас действуют в городе», - добавил Александр Гулин.

Напомним, в связи с успехом проекта «Московская электронная школа» у педагогов возникла потребность в создании специальной площадки для обмена методическими практиками и технологиями. Именно такой площадкой и стала разработанная Ассоциацией свободных учителей «Народная учительская электронно-методическая среда» (НУЭМС).

НУЭМС - это и информационный портал, и электронная система, и профессиональная среда, которая интегрировала такие ресурсы как форум, социальная сеть и личный сайт учителя. На новом интернет-ресурсе есть такие разделы, как «Инструменты успеха» (успешные методики и практики учителей), «Вопросы и ответы» (обсуждение профессиональных вопросов), «Авторское задание» (задания, ответы на которые нельзя списать в интернете), «Свободный урок» (возможность поделиться творческим подходом к проведению школьных занятий)

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