Автомагистраль

О ситуации на дорогах Москвы автомобилистов начали предупреждать 177 электронных табло.

«О ситуации на дорогах столицы автомобилистов начали предупреждать 177 электронных табло. С начала этого года заработали 14 дополнительных мониторов, информирующих о перекрытиях, ограничениях и работе камер фотовидеофиксации», - отмечается в СМИ.



Новые табло появились на дорогах Северного административного округа, на МКАД, а также в Зеленограде.



«Электронные табло транслируют сообщения о загруженности дорог, ограничениях движения, установке новых камер фотовидеофиксации, необходимости соблюдения правил дорожного движения, расчетном времени в пути до ближайших точек (например, до МКАД или Третьего транспортного кольца), угнанных автомобилях, а также о погодных условиях. Они позволяют участникам дорожного движения выбирать оптимальный маршрут и быстро ориентироваться в текущей ситуации на дорогах», - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ГКУ «ЦОДД» Дмитрия Горшкова.



Сейчас в Москве насчитывается свыше 2,6 тысяч перекрестков, более двух тысяч камер телеобзора, более 3,7 тысяч детекторов, 177 электронных информационных табло и около двух тыс. стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации - все это части интеллектуальной транспортной системы столицы

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