Здесь интересно

В центре дизайна Artplay работает иммерсивная выставка американского художника Андроида Джонса (Android Jones) "Самскара".

"Цифровой алхимик" и "живописец цифровой эры", как критики называют Андроида Джонса, начинал свою карьеру на студии Джорджа Лукаса Industrial Light and Magic. Всемирное признание он получил благодаря своим масштабным инсталляциям на фестивале Burning Man, интерактивным проекциям на здания Сиднейской оперы и Empire State Building, созданию обложек альбомов для групп Papa Roach и Bluetech и оформлению прощального тура группы Grateful Dead.

Его последняя сенсационная работа — иммерсивная инсталляция "Самскара" в формате полного погружения с использованием технологии Full Dome — была создана в сотрудничестве с российской студией "360АРТ" и получила множество призов международных арт-фестивалей, среди которых Immersive Film Festival (Португалия), Fulldome Festival Jena (Германия) и Fiske Fest (США).

"Это моя первая персональная выставка в России, для нее я собрал свои лучшие работы за двадцать лет, — рассказывает художник. — Для московской публики мы подготовили нечто особенное — на пять недель мы устроим в Москве масштабный фестиваль цифрового искусства на стыке природы и технологий".

"Электроминеральные" работы Андроида Джонса будут представлены в девяти различных формах: от видео-инсталляций и цифровых полотен, до динамических скульптур и полнокупольных фильмов, а благодаря интерактивным приложениям Microdose VR объемный купол кинотеатра станет цифровым холстом, на котором перформеры создадут картины на глазах у зрителей.

Центр дизайна ARTPLAY

23.12.2017 — 31.03.2018

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