Московская сцена
Cтартует фестиваль "Золотая маска"
XXIV фестиваль начнет свою работу с показа "Золушки". Лучшие спектакли России на сценах столицы. В Москве начинаются показы XXIV фестиваля "Золотая маска". Конкурсную программу откроет "Золушка" - постановка Пермского театра оперы и балета. По задумке постановщиков, действие "Золушки" разворачивается в 30-х-50-х годах прошлого столетия..
Такое переосмысление классики поднимает тему культуры и эстетики советского прошлого.
"Золотая маска" будет проходить в течение двух месяцев. За это время московские театральные площадки примут около 150 спектаклей из разных городов России. 15 апреля в Большом театре состоится церемония награждения. На ней жюри объявит, кого в этом году сочли достойным Российской Национальной театральной премии.
Формируя список номинантов, эксперты отсмотрели более 800 постановок сезона 2016 - 2017 годов.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.