Московская сцена

Такое переосмысление классики поднимает тему культуры и эстетики советского прошлого.

"Золотая маска" будет проходить в течение двух месяцев. За это время московские театральные площадки примут около 150 спектаклей из разных городов России. 15 апреля в Большом театре состоится церемония награждения. На ней жюри объявит, кого в этом году сочли достойным Российской Национальной театральной премии.

Формируя список номинантов, эксперты отсмотрели более 800 постановок сезона 2016 - 2017 годов

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