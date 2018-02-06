Московская сцена

Свою самостоятельную музыкальную карьеру Константин Никольский начал почти 40 лет назад в группе «Воскресение», в одночасье став звездой интеллектуальной музыки. Сегодня он – легенда отечественного рока, один из корифеев жанра. Уникальный стиль Никольского, его сценическая харизма и философия стали близки нескольким поколениям поклонников.



Музыкант играл в популярных группах: «Атланты», «Цветы», «Фестиваль», «Зеркало мира». Избегая телевизионной и светской тусовки, рекламной суеты и громких скандалов, Константин Никольский с 1990-х годов дает живые концерты, на которых исполняет песни, написанные в разное время. Каждый концерт артиста неизменно собирает полные залы в разных городах России.

Его перу принадлежит масса блестящих текстов: «Музыкант», «Ночная птица», «Я сам из тех…», «Один взгляд назад», «Мой друг художник и поэт», «Птицы белые мои», «От любви к любви», «Прошедший день», «Я бреду по бездорожью», которые по праву вошли в золотой фонд отечественной рок-культуры. Многие их них прозвучат и на концерте в Центральном доме художника.

Удивительная композиторская манера Никольского, его музыкальные лирические баллады и качественный звук станут прекрасным подарком для его поклонников.

Фестиваль «АРТ-атмосфера» объединяет отечественных музыкантов самых разных направлений: джаз, рок, блюз. Самое главное здесь — это проверенная музыка: проверенная временем и зрительской любовью. Помимо концерта Константина Никольского в 2018 году в рамках музыкального фестиваля пройдут концерты Андрея Макаревича и Олега Киреева.

Расписание событий Фестиваля «АРТ-атмосфера» 2018 года на сцене ЦДХ:

23 марта — Юбилейный концерт российского джазового саксофониста, народного артиста Олега Киреева ”THE BEST”

13 апреля — Концерт Андрея Макаревича и YO5

Дополнительная информация, аккредитация, фото и аудиоматериалы:

PR-директор концерта — Светлана Астрецова 8-903-971-93-73, astretsizm@gmail.com

3 марта 2018 года

Место — Центральный Дом Художника, Киноконцертный зал (м. Парк Культуры Крымский Вал, 10)

Дата — 3 марта 2018 года

Время — 19.00

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