Владимир Владимирович Путин зарегистрировался кандидатом в президенты России.

Центризбирком констатировал этот факт и особо отметил, что участие в выборах Владимир Путин примет в качестве самовыдвиженца.

Центризбирком уже публиковал данные о результатах провеки автографов 2 февраля в связи с регистрацией Путина в качестве кандидата в президенты. Допустимая погрешность - 5%.

Полученное количество (0,39%) несоответствующих подписей в пределах допустимой нормы

дата публикации 6.02.2018

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