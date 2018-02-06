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Политика

ЦИК:Владимир Владимирович Путин зарегистрирован кандидатом в президенты страны

Фото: www.flickr.com

ЦИК:Владимир Владимирович Путин зарегистрирован кандидатом в президенты страны

M24.ru 06 февраля 2018г., 14:53

Это известие обошло все новостные ленты, согласно последним данным только 0,39% подписей признаны несоответствующими правилам

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Владимир Владимирович Путин зарегистрировался кандидатом в президенты России.

Центризбирком констатировал этот факт и особо отметил, что участие в выборах Владимир Путин примет в качестве самовыдвиженца.

Центризбирком уже публиковал данные о результатах провеки автографов 2 февраля в связи с регистрацией Путина в качестве кандидата в президенты. Допустимая погрешность - 5%.

Полученное количество (0,39%) несоответствующих подписей в пределах допустимой нормы

дата публикации 6.02.2018

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