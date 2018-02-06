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Политика
ЦИК:Владимир Владимирович Путин зарегистрирован кандидатом в президенты страны
Это известие обошло все новостные ленты, согласно последним данным только 0,39% подписей признаны несоответствующими правилам.
Владимир Владимирович Путин зарегистрировался кандидатом в президенты России.
Центризбирком констатировал этот факт и особо отметил, что участие в выборах Владимир Путин примет в качестве самовыдвиженца.
Центризбирком уже публиковал данные о результатах провеки автографов 2 февраля в связи с регистрацией Путина в качестве кандидата в президенты. Допустимая погрешность - 5%.
Полученное количество (0,39%) несоответствующих подписей в пределах допустимой нормы
дата публикации 6.02.2018.
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