версия для печати

Московская жизнь

Москвичи активно пользуются услугой регистрации транспортного средства во флагманском офисе «Мои Документы»

Москвичи активно пользуются услугой регистрации транспортного средства во флагманском офисе «Мои Документы»

07 февраля 2018г., 15:00

В открывшемся 15 января флагманском офисе «Мои Документы» в ТРЦ «Афимолл Сити» впервые в России реализована услуга по государственной регистрации транспортных средств в центре госуслуг.

.

С момента открытия флагмана было осуществлено более 550 регистрационных действий. В сутки во флагманский офис за этой услугой обращается в среднем от 25 до 40 человек.
Регистрация автомобиля высоко востребована среди жителей столицы. За прошедший год количество обращений по ней превысило 1 миллион. До настоящего времени за услугой можно было обратиться в любое из 20 подразделений ГИБДД города Москвы. Половина из них работала по пятидневному графику. Обслуживание производилось с помощью электронной очереди, но время ожидания приема порой достигало четырех часов. Когда, наконец, заявитель попадал к специалисту, заявителю нередко приходилось для осмотра автомобиля ехать на площадку, которая находилась совсем в другом месте.

Центры «Мои Документы» города Москвы, которым за прошедшие годы удалось совершить настоящую революцию в сфере госуслуг, радикально повысили качество предоставления этой услуги.

Теперь каждый желающий пройти процедуру государственной регистрации автомобиля с комфортом и удовольствием может:

• записаться заранее на удобное время через портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru или через портал gosuslugi.ru;

• приехать сразу на парковку торгового центра «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2, зона парковки «А»);

• приветливые администраторы на входе во флагманский офисе сориентируют по пакету документов и выдадут талон электронной очереди;

• сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.

Во время одного визита во флагманский офис можно обратиться сразу за несколькими услугами или полезными и приятными сервисами. Например, проверить здоровье, перекусить в кафе, воспользоваться услугами нотариуса или купить билеты на концерт.

Флагманский офис «Мои Документы» работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера по адресу: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 1 этаж.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   