С момента открытия флагмана было осуществлено более 550 регистрационных действий. В сутки во флагманский офис за этой услугой обращается в среднем от 25 до 40 человек.

Регистрация автомобиля высоко востребована среди жителей столицы. За прошедший год количество обращений по ней превысило 1 миллион. До настоящего времени за услугой можно было обратиться в любое из 20 подразделений ГИБДД города Москвы. Половина из них работала по пятидневному графику. Обслуживание производилось с помощью электронной очереди, но время ожидания приема порой достигало четырех часов. Когда, наконец, заявитель попадал к специалисту, заявителю нередко приходилось для осмотра автомобиля ехать на площадку, которая находилась совсем в другом месте.



Центры «Мои Документы» города Москвы, которым за прошедшие годы удалось совершить настоящую революцию в сфере госуслуг, радикально повысили качество предоставления этой услуги.

Теперь каждый желающий пройти процедуру государственной регистрации автомобиля с комфортом и удовольствием может:

• записаться заранее на удобное время через портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru или через портал gosuslugi.ru;



• приехать сразу на парковку торгового центра «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2, зона парковки «А»);



• приветливые администраторы на входе во флагманский офисе сориентируют по пакету документов и выдадут талон электронной очереди;



• сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.



Во время одного визита во флагманский офис можно обратиться сразу за несколькими услугами или полезными и приятными сервисами. Например, проверить здоровье, перекусить в кафе, воспользоваться услугами нотариуса или купить билеты на концерт.



Флагманский офис «Мои Документы» работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера по адресу: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 1 этаж.

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