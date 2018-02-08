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Политика
Амнистию капиталов решено продлить
Во втором чтении утвержден закон об амнистии капиталов вместе с техническими поправками.
По мнению Минфина амнистия капитала амнистия капитала будет больше чем в предыдущем, законопроект одобрен в первом чтении
До 28.02.2019 по закону увеличивается срок амнистии
Минфин констатирует увеличение капитала по сравнению с 2016 годом.
Разработкой проекта занимались Макаров, Крашенинников, Аксаков и Алексей Диденко
Освобождение декларации от налогов на имущество и счета не включает в себя налог на прибыль за рубежом
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