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Политика

Амнистию капиталов решено продлить

Фото: www.flickr.com

Амнистию капиталов решено продлить

08 февраля 2018г., 12:46

Во втором чтении утвержден закон об амнистии капиталов вместе с техническими поправками

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По мнению Минфина амнистия капитала амнистия капитала будет больше чем в предыдущем, законопроект одобрен в первом чтении

До 28.02.2019 по закону увеличивается срок амнистии

Минфин констатирует увеличение капитала по сравнению с 2016 годом.

Разработкой проекта занимались  Макаров, Крашенинников, Аксаков и Алексей Диденко

Освобождение декларации от налогов на имущество и счета не включает в себя налог на прибыль за рубежом

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Москва-Инфо

   