Политика
Принято решение о лоббировании разработок по искусственному интеллекту
Качество научных разработок в области искусственного интеллекта нужно повысить.
О лидирующей роли обеспечения научно-технического прогресса в области искусственного интеллекта заявил сегодня Путин на заседании Совета по науке
Эти разработки на сегодняшний день являются гарантом стабильности, сбалансированности и хорошей координации усилий для повышения современного уровня развития научного потенциала страны.
Настало время для более развитых и перспективных решений по
реализации улучшения организации деятельности социальных учреждений
Разработать методику для работы государственных организаций, транспорта с помощью новейших разработок систем искусственного интеллекта призвал Путин. Нужно соответствовать по мнению Путина уровню мировых достижений в этой области науки
"Мобильные средства связи затрачивают на обработку голосовой почты столько энергии, что с ее помощью можно скипятить литр воды," - cказал президент Михаилу Ковальчуку, президенту Курчатовского института Владимир Путин признался на заседании, что не обладает смартфоном
дата публикации 8.02.2018.
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