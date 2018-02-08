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Политика

Принято решение о лоббировании разработок по искусственному интеллекту

Принято решение о лоббировании разработок по искусственному интеллекту

Татьяна Кислова 08 февраля 2018г., 16:12

Качество научных разработок в области искусственного интеллекта нужно повысить

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О лидирующей роли обеспечения научно-технического прогресса в области искусственного интеллекта заявил сегодня Путин на заседании Совета по науке

Эти разработки на сегодняшний день являются гарантом стабильности, сбалансированности и хорошей координации усилий для повышения современного уровня развития научного потенциала страны.

Настало время для более развитых и перспективных решений по реализации улучшения организации деятельности социальных учреждений

Разработать методику для работы государственных организаций, транспорта с помощью новейших разработок систем искусственного интеллекта призвал Путин. Нужно соответствовать по мнению Путина уровню мировых достижений в этой области науки

"Мобильные средства связи затрачивают на обработку голосовой почты столько энергии, что с ее помощью можно скипятить литр воды," - cказал президент Михаилу Ковальчуку, президенту Курчатовского института Владимир Путин признался на заседании, что не обладает смартфоном

дата публикации 8.02.2018

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