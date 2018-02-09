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Московская жизнь
Cтартует фестиваль "Московская масленица"
Наступает масленица. В 2018 году она пройдет 9-18 февраля. Провожать зиму в этом году можно на 25 площадках страны..
Масленица — древнеславянский праздник «проводов зимы», которым отмечается переход к весне и весенним земледельческим работам: «Приходи, весна, с радостью, с великой милостью», «Масленицу провожаем, света солнца ожидаем», «Кончилась твоя власть, зима! Весна на пороге». Из всех древних славянских праздников Масленица — самый древний. Он возник у наших языческих предков задолго до принятия христианства на Руси..
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