Масленица — древнеславянский праздник «проводов зимы», которым отмечается переход к весне и весенним земледельческим работам: «Приходи, весна, с радостью, с великой милостью», «Масленицу провожаем, света солнца ожидаем», «Кончилась твоя власть, зима! Весна на пороге». Из всех древних славянских праздников Масленица — самый древний. Он возник у наших языческих предков задолго до принятия христианства на Руси.

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