Образование/Карьера

Кунцевский район продолжает развивать свою инфраструктуру. Еще одна школа будет образцом современного оснащения для учеников и педагогов на территории 6,5 тыс кв м.

400 учебных мест для старшеклассников предусмотрено в новом корпусе школы.

Здание школы будет представлять из себя четырехэтажное здание с ярким фасадом.

Первый этаж оборудован танцевальным залом, отдельным пищевым блоком и кабинетом для психологической помощи ученикам и педагогам.

Второй этаж - кабинет релаксации, актовый зал и зал для спортивных тренировок

Третий этаж для интеллектуальных мероприятий. IT-технологии будут изучать на отдельной площадке этого этажа

Технический центр обеспечит для этого все необходимые условия

На этом же этаже расположен читальный зал

Четвертый этаж - для юных натуралистов, кружок естествознания и биологии даст все необходимое для их превращения в настоящих профессионалов и специалистов высокого уровня.

дата публикации 9.02.2018

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