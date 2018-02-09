Образование/Карьера
Очередной корпус школы № 597 готовят к сдаче в эксплуатацию
Для учащихся предусмотрено 400 мест в новой школе Ховрино.
Кунцевский район продолжает развивать свою инфраструктуру. Еще одна школа будет образцом современного оснащения для учеников и педагогов на территории 6,5 тыс кв м.
400 учебных мест для старшеклассников предусмотрено в новом корпусе школы.
Здание школы будет представлять из себя четырехэтажное здание с ярким фасадом.
Первый этаж оборудован танцевальным залом, отдельным пищевым блоком и кабинетом для психологической помощи ученикам и педагогам.
Второй этаж - кабинет релаксации, актовый зал и зал для спортивных тренировок
Третий этаж для интеллектуальных мероприятий. IT-технологии будут изучать на отдельной площадке этого этажа
Технический центр обеспечит для этого все необходимые условия
На этом же этаже расположен читальный зал
Четвертый этаж - для юных натуралистов, кружок естествознания и биологии даст все необходимое для их превращения в настоящих профессионалов и специалистов высокого уровня.
дата публикации 9.02.2018.
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