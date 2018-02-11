Новости Москва Инфо

Легенда среди фонтанов

Фонтан в центральном универмаге столицы всегда был местом встречи при свидании жителей СССР. Он и сейчас служит ориентиром при встрече многих и многих влюбленных,приезжих и других граждан.

Рядом с ним находится множество кафе, всегда можно перекусить, отдохнуть и в жару покушать мороженое.

Годом основания фонтана считается 1893 г. Он появился вместе с Верхними торговыми рядами.

Пьедесталом для фонтана стала довольно уникальная с точки зрения инженеров структура, аналогичная конструкции возведения церквей с расчетной схемой для создания купола.

Круглая форма фонтана преобразилась после 1953 г., в связи с планом реконструкции универмага ее изменили.

Круглый год функционирует этот фонтан и уж если речь заходит в разговоре о фонтанах Москвы, то об этом упоминают всегда в первую очередь.

Информация. Адрес: Красная пл., З. Проезд: ст. м. Площадь Революции.

дата публикации 11.02.2018

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