Новости Москва Инфо

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Достопримечательности столицы:Фонтан в ГУМе
Мы продолжаем обзор памятных мест Москвы, исторических памятников и особняков города. Cегодня читатели смогут узнать вкратце историю фонтана в ГУМе.
Легенда среди фонтанов
Фонтан в центральном универмаге столицы всегда был местом встречи при свидании жителей СССР. Он и сейчас служит ориентиром при встрече многих и многих влюбленных,приезжих и других граждан.
Рядом с ним находится множество кафе, всегда можно перекусить, отдохнуть и в жару покушать мороженое.
Годом основания фонтана считается 1893 г. Он появился вместе с Верхними торговыми рядами.
Пьедесталом для фонтана стала довольно уникальная с точки зрения инженеров структура, аналогичная конструкции возведения церквей с расчетной схемой для создания купола.
Круглая форма фонтана преобразилась после 1953 г., в связи с планом реконструкции универмага ее изменили.
Круглый год функционирует этот фонтан и уж если речь заходит в разговоре о фонтанах Москвы, то об этом упоминают всегда в первую очередь.
Информация. Адрес: Красная пл., З. Проезд: ст. м. Площадь Революции.
дата публикации 11.02.2018.
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