Новости Москва Инфо

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Достопримечательности столицы:Сход-каскад «Купальшица»

Фото: www.flickr.com

Достопримечательности столицы:Сход-каскад «Купальшица»

Татьяна Кислова 12 февраля 2018г., 05:31

Мы продолжаем обзор памятных мест Москвы, сторических памятниклв и особняков города. Cегодня читатели смогут узнать вкратце историю схода-каскада «Купальшица»

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Напомню, что каскад — это естественный или искусственный водопад, низвергающийся уступами. В лучах восходящего московского солнца знойного дня она — и красавица, и чемпионка,  и комсомолка, и все-таки Купальщица.

Кстати, несмотря на внешнюю молодость, встала «Купальщица» на свой постамент в 1952 г. По-своему это сооружение уникально, поскольку не имеет насосов: вода стекает из расположенного выше пруда.  Наверху сооружения находится лестница из гранита , причем на первой ступени статуя молодой пловчихи в позе,  соответствующей движению девушки, собирающейся совершить прыжок.  В последней части этого каскада находится бассейн, в его обрамлении красивых ограждений; а вокруг на возвышениях установлены скульптуры мальчиков.

Юноши держат  рыб, из которых исторгаются струи воды. Боковые части бассейна имеют две лестницы из гранита, в нижнем ярусе каскада.

Информация. Адрес: Ленинский пр-т, 32. Проезд: ст. м. Октябрьская

дата публикации 11.02.2018

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