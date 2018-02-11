Новости Москва Инфо
Достопримечательности столицы:Сход-каскад «Купальшица»
Мы продолжаем обзор памятных мест Москвы, сторических памятниклв и особняков города. Cегодня читатели смогут узнать вкратце историю схода-каскада «Купальшица».
Напомню, что каскад — это естественный или искусственный водопад, низвергающийся уступами. В лучах восходящего московского солнца знойного дня она — и красавица, и чемпионка, и комсомолка, и все-таки Купальщица.
Кстати, несмотря на внешнюю молодость, встала «Купальщица» на свой постамент в 1952 г. По-своему это сооружение уникально, поскольку не имеет насосов: вода стекает из расположенного выше пруда. Наверху сооружения находится лестница из гранита , причем на первой ступени статуя молодой пловчихи в позе, соответствующей движению девушки, собирающейся совершить прыжок. В последней части этого каскада находится бассейн, в его обрамлении красивых ограждений; а вокруг на возвышениях установлены скульптуры мальчиков.
Юноши держат рыб, из которых исторгаются струи воды. Боковые части бассейна имеют две лестницы из гранита, в нижнем ярусе каскада.
Информация. Адрес: Ленинский пр-т, 32. Проезд: ст. м. Октябрьская
дата публикации 11.02.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.