Новости Москва Инфо

Напомню, что каскад — это естественный или искусственный водопад, низвергающийся уступами. В лучах восходящего московского солнца знойного дня она — и красавица, и чемпионка, и комсомолка, и все-таки Купальщица.

Кстати, несмотря на внешнюю молодость, встала «Купальщица» на свой постамент в 1952 г. По-своему это сооружение уникально, поскольку не имеет насосов: вода стекает из расположенного выше пруда. Наверху сооружения находится лестница из гранита , причем на первой ступени статуя молодой пловчихи в позе, соответствующей движению девушки, собирающейся совершить прыжок. В последней части этого каскада находится бассейн, в его обрамлении красивых ограждений; а вокруг на возвышениях установлены скульптуры мальчиков.

Юноши держат рыб, из которых исторгаются струи воды. Боковые части бассейна имеют две лестницы из гранита, в нижнем ярусе каскада.

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дата публикации 11.02.2018

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