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Автомагистраль

Малый Кисельный переулок перекроют 12 февраля

Фото: www.flickr.com

Малый Кисельный переулок перекроют 12 февраля

Информационный Центр Правительства Москвы 12 февраля 2018г., 12:33

Поток автомашин в Малом Кисельном переулке перекрыт на сегодняшний день

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Автомобили не смогут свободно передвигаться сегодня по Малому Кисельнму переулку

В соответствии с распоряжением администрации автотрасса 12 числа этого месяца прекрывается по всему пути до Большого Кисельного пер.

Департамент транспорта Москвы поставил в известность водителей о периоде ввода ограничений.

7:30 - 18:00 перекрыто движение начиная с Рождественского б-ра по Большой Кисельный пер.

Причиной изменения движения явились ведомственные мероприятия

дата публикации 12.02.2018

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