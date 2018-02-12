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Автомагистраль
Малый Кисельный переулок перекроют 12 февраля
Поток автомашин в Малом Кисельном переулке перекрыт на сегодняшний день.
Автомобили не смогут свободно передвигаться сегодня по Малому Кисельнму переулку
В соответствии с распоряжением администрации автотрасса 12 числа этого месяца прекрывается по всему пути до Большого Кисельного пер.
Департамент транспорта Москвы поставил в известность водителей о периоде ввода ограничений.
7:30 - 18:00 перекрыто движение начиная с Рождественского б-ра по Большой Кисельный пер.
Причиной изменения движения явились ведомственные мероприятия
дата публикации 12.02.2018.
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