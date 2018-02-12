Автомагистраль

Автомобили не смогут свободно передвигаться сегодня по Малому Кисельнму переулку

В соответствии с распоряжением администрации автотрасса 12 числа этого месяца прекрывается по всему пути до Большого Кисельного пер.

Департамент транспорта Москвы поставил в известность водителей о периоде ввода ограничений.

7:30 - 18:00 перекрыто движение начиная с Рождественского б-ра по Большой Кисельный пер.

Причиной изменения движения явились ведомственные мероприятия

дата публикации 12.02.2018

.