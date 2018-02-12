Парламентарии защитили авторские права на мобильные приложения.

Нынешнее законодательство позволит владельцу подать в суд, если узнает о наличии пиратских действий, он может оформить заявление об ограничении доступа к предмету своих авторских прав, это относится и к авторским правам смежного типа, которые распространены без разрешения.

Cуществуют разнообразные способы трактовки фразы «информационный ресурс». Это обуславливает сложности призащите прав владельцев.

В принимаемый закон хотят ввести конкретизирующее сочетание слов «программное приложение», которое представляет из себя совокупность программ для ЭВМ, позволяющих не имея разрешения распространять в сети объекты.



ГД намерена дать четкое определение слову "владелец программного приложения"

дата публикации 12.02.2018

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