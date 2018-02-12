версия для печати

Политика

ГД:Закон о правах на мобильные приложения принят

Фото: www.flickr.com

ГД:Закон о правах на мобильные приложения принят

ИА «РОСБАЛТ» 12 февраля 2018г., 16:29

Правительство поставило вопрос защиты мобильных приложений под контроль государства

.

Парламентарии защитили авторские права на мобильные приложения.

Нынешнее законодательство позволит владельцу подать в суд, если узнает о наличии пиратских действий, он может оформить заявление об ограничении доступа к предмету своих авторских прав, это относится и к авторским правам смежного типа, которые распространены без разрешения.

Cуществуют разнообразные способы трактовки фразы «информационный ресурс». Это обуславливает сложности призащите прав владельцев.

В принимаемый закон хотят ввести конкретизирующее сочетание слов «программное приложение», которое представляет из себя совокупность программ для ЭВМ, позволяющих не имея разрешения распространять в сети объекты.

ГД намерена дать четкое определение слову "владелец программного приложения"

дата публикации 12.02.2018

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Политика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   