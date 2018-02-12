Политика
ГД:Закон о правах на мобильные приложения принят
Правительство поставило вопрос защиты мобильных приложений под контроль государства.
Парламентарии защитили авторские права на мобильные приложения.
Нынешнее законодательство позволит владельцу подать в суд, если узнает о наличии пиратских действий, он может оформить заявление об ограничении доступа к предмету своих авторских прав, это относится и к авторским правам смежного типа, которые распространены без разрешения.
Cуществуют разнообразные способы трактовки фразы «информационный ресурс». Это обуславливает сложности призащите прав владельцев.
В принимаемый закон хотят ввести конкретизирующее сочетание
слов «программное приложение», которое представляет из себя совокупность
программ для ЭВМ, позволяющих не имея разрешения распространять в сети
объекты.
ГД намерена дать четкое определение слову "владелец программного приложения"
дата публикации 12.02.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.