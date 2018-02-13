По процессу выборов трансляцию разрешат делать только при соблюдении правил

Майя Гришина прокомментировала решения ЦИК по вопросу о соблюдении правил трансляции хода выборов в соц. сетях

Каждый может на избирательном участке вести трансляцию в cоц. сеть, но интервьюиры и люди, осуществляющие съемку обязаны соблюдать тайну голосования. И на этом будут категорически настаивать блюстители закона.

Законодательство может позволить проводить фото- и видеозапись происходящего наблюдателями, возможна и моментальная трансляция

ЦИК напоминает еще раз всем о том, что лица людей, избирателей не могут быть сняты крупным планом.

Съемка крупным планом категорически запрещена! Правомерной и правомочной является трансляция, осуществляемая в целях общего освещения хода выборов. Важно дать общее описание и представление о процедуре голосования, но не более того.

Внимание! Во избежание нарушения тайны голосования нельзя фиксировать голос избирателя на видео

дата публикации 13.02.2018

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