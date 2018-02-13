Автомагистраль

Cистема без турникетов, установленная в автобусах дает положительный результат

20 миллионов пассажиров составляет циркуляция пассажиров в первый месяц работы.

Вместо очередей наблюдается движение людской массы через все двери и пассажиры получили наконец возможность оплачивать проезд внутри салона автобуса.

На сегодняшний день 73 направления движения автобусов по городу воспользовалисьбестурникетной системой проезда

Планируется увеличение числа валидаторов внутри таких салонов и это дает возможность сокращать время 5-15 минут

Цифра 1,1 тыс., а именно столько автобусов отменили турникеты подтверждает, что нововведение дстаточно перспективное и оправдало себя в январе 2018 года.

Объектов проверки стали и трехсекционные трамваи «Витязь-М». Одновременно с этим идет усиление проверки внутри транспорта. Оплачивать проезд не только нужно, но и абсолютно обязательно

дата публикации 13.02.2018

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