Здесь интересно

Киностудия "Союзмультфильм" планирует завершить работу над анимационной лентой "Суворов" к концу 2018 года. А выпустить картину в прокат 23 февраля 2019 года. Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Будет логично, если "Суворов" выйдет 23 февраля. Это художественная анимация в 3D, абсолютно современная технология – Motion capture, где человек повторяет те движения, которые будут потом использованы в анимации. Поэтому с "Суворовым" мы рассчитываем на массовый прокат", – сказала она.

По словам Слащевой, в настоящий момент анимационный фильм готов примерно на 20 процентов.

История Александра Суворова будет рассказана от лица мальчика, который попадает адъютантом к полководцу. По словам создателей, в фильме о жизни Суворова будет немало интересных моментов и юмора.

Ранее киностудия "Союзмультфильм" анонсировала выход 30 новых серий "Простоквашино". Каждая из них будет длиться по 6,5 минуты.

Причем, эпизоды будут сделаны на новой технической базе киностудии в традиционной для мультика технике рисованной анимации.

Красочные мультфильмы о приключениях городского мальчика по прозвищу Дядя Федор, кота Матроскина и пса Шарика появились в 1978 году.

Истории создавались по мотивам повести Эдуарда Успенского

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