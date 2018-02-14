В УПК РФ могут быть внесены поправки, которые существенно расширят полномочия ФСБ РФ. В частности, у контрразведчиков появится право возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов.

О том. что подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в УПК РФ», следует из ответа прокурора Николая Винниченко на запрос председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. В нем представитель надзорного ведомства сообщает, что согласно предлагаемым изменениям в УПК (дополнения статьи 448 УПК РФ частью девятой) следственные органы ФСБ РФ смогут возбуждать дела в отношении спецсубъектов - прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов «вне зависимости от категории преступлений». Сейчас полномочиями начинать расследования в отношении спецсубъектов имеет исключительно СК РФ.

Также предлагаемые поправки в УПК устанавливают возможность передачи следственным органам ФСБ РФ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел». При этом ФСБ РФ не должна мотивировать свое требование получить для расследования те или иные материалы.

.