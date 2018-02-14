В День всех влюбленных, 14 февраля, в московском метро поступили в продажу транспортные кольца «Тройка» розового и белого цветов.

Керамические украшения можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на стойке «Живое общение» на «Пушкинской». Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

До недавнего времени пассажиры метро могли купить только синие и черные кольца. К празднику влюбленных линейку сувениров расширили новыми цветами: в продажу поступила ограниченная партия из двух сотен колец 17 и 19 размеров

«Кольца с функцией транспортной карты «Тройка» пользуются большим спросом у наших пассажиров. Мы надеемся, что новые транспортные украшения розового и белого цветов станут отличным подарком для девушек в День всех влюбленных. А в подарок молодым людям можно приобрести классические кольца «Тройка» черного цвета», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Кольца «Тройка» появились в продаже осенью прошлого года. Транспортные украшения купили более 1200 пассажиров. Кольца обладают теми же функциями, что и браслеты, брелоки и транспортные карты «Тройка».

С их помощью можно оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и наземном транспорте. Пополнить электронный кошелек или записать любой тип проездного билета можно в кассах метрополитена. Кроме того, перевести деньги на «Тройку» можно через мобильное приложение «Метро Москвы»

.