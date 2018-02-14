Будем здоровы

На супружескую верность влияют внешняя привлекательность, возраст и сексуальная удовлетворенность. К такому выводу пришли исследователи из университета в американском штате Флорида.

Исследователи проследили за жизнью 233 человек, недавно вступивших в брак.

Выяснилось, что имея хорошие интимные отношения с супругом, человек обычно хочет более ярких впечатлений, установили ученые. Менее внешне привлекательные женщины чаще обманывают своих мужей, чем красивые. Одновременно чаще изменяют некрасивым женам.

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