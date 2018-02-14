Автомагистраль

Самым большим и популярным местом оказался многоэтажный паркинг в деревеньке Язово площадью 35,5 тыс. кв/м.

Вместимость соответствует тысяче машин. Огромный комплекс на 1075 машин с гаражами общей площадью 34 тыс кв/м появился также в Московском

Владимир Жидкин обнародовал цифру 7000, это и есть официальные данные о количестве машино-мест в ТиНАО, включая открытые парковки автомобильного транспорта в пределах досягаемости.

Единое пространство подразумевает наличие комфортных условий и размещение объектов инфраструктуры в пределах досягаемости.

Свыше восьмидесяти километров дорог уже проложено и в обозримом будущем эта величина станет в два раза больше. Три года дает правительство города на реализацию этих планов по строительству автодорог в ТиНАО.

Обнадеживающим фактором является также перспектива строительства в районе ТиНАО еще одной ветки метрополитена.

Такие планы уже существуют и вероятно начнут реализовываться летом 2018 года. В точке пересечения Калужского шоссе и магистрали

Внуково – Остафьево – Щербинка будет электродепо с сервисом поездов, отправляющихся до Троицка.

20 километров составит длина линии. Поэтому от Троицка до центра Москвы можно будет добраться на 20 минут быстрее

дата публикации 14.02.2018

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