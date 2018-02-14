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Политика

Клепацкий объяснил инициативу Петра Порошенко

Клепацкий объяснил инициативу Петра Порошенко

M24.ru 14 февраля 2018г., 21:46

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Петра Порошенко

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Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий выдвинул версию, почему Петр Порошенко инициировал телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Cкорее всего, это результат давления на президента Украины со стороны партнеров по "нормандской четверке" – Германии и Франции, рассказал эксперт.

"Реализация Минских соглашений заторможена, причем очень сильно. И мяч, что называется, находится на украинской стороне. Всем участникам Минского процесса стало понятно, что именно Киев тормозит реализацию договоренностей", пояснил Клепацкий.

По мнению профессора Порошенко должен предпринимать какие-то шаги. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Владимира Путина и Петра Порошенко 12 февраля.

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Москва-Инфо

   