Атмосферное давление в Москве 15 февраля поднимется до рекордного показателя столетия для этого дня.

В феврале погодой начал управлять антициклон, атмосферное давление в городе было не выше 1010 гектопаскалей. К 15 февраля центр антициклона станет ближе всего к столице. Согласно расчетам, атмосферное давление достигнет 1018 гектопаскалей.

После этого дня антициклон начнет отступать, и давление постепенно понизится.

Этот показатель тем не менее ниже абсолютного максимума: в 1984 году он составил 1032,7 гектопаскаля. До 2018 года самое высокое давление в феврале было на Сретенье в 2003 году – 1016 гектопаскалей.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 15 февраля температура воздуха понизится до 13 градусов ниже нуля, по области – до -16, местами до -21. Будет облачно с прояснениями, возможны небольшой снег и изморозь. Скорость юго-восточного ветра – 2–7 метров в секунду, атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Днем столбики термометров покажут до -5 градусов, облачность с прояснениями и небольшой снег местами сохранятся. Направление ветра останется прежним, но он может усилиться до 9 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 762 миллиметров ртутного столба.

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