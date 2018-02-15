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Автомагистраль

АМПП:По техническим причинам платные парковки на некоторых центральных улицах не обслуживают

Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков

АМПП:По техническим причинам платные парковки на некоторых центральных улицах не обслуживают

Информационный Центр Правительства Москвы 15 февраля 2018г., 11:22

До 10 марта в некоторых районах центральной части города автомобили будут двигаться по одной полосе

.

Вне пространства доступа к платным парковкам останется ряд центральных московских улиц. Информация об этом поступила в СМИ из ГКУ»Администратор Московского пространства».
Это обусловлено техническими причинами, а конкретнее протяженностью времени модификации транспортных коммуникаций.

По сводкам АМПП продление периода реконструкции инженерных сетей коснется нескольких участков центра города

Увеличение длительности работ по реконструкции инженерно-технических сетей распространяется на некоторые улицы центральной части Москвы

дата публикации 15.02.2018

.

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