Автомагистраль

Вне пространства доступа к платным парковкам останется ряд центральных московских улиц. Информация об этом поступила в СМИ из ГКУ»Администратор Московского пространства».

Это обусловлено техническими причинами, а конкретнее протяженностью времени модификации транспортных коммуникаций.



По сводкам АМПП продление периода реконструкции инженерных сетей коснется нескольких участков центра города



Увеличение длительности работ по реконструкции инженерно-технических сетей распространяется на некоторые улицы центральной части Москвы

дата публикации 15.02.2018

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