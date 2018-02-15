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Автомагистраль
АМПП:По техническим причинам платные парковки на некоторых центральных улицах не обслуживают
До 10 марта в некоторых районах центральной части города автомобили будут двигаться по одной полосе.
Вне пространства доступа к платным парковкам останется ряд
центральных московских улиц. Информация об этом поступила в СМИ из
ГКУ»Администратор Московского пространства».
Это обусловлено техническими причинами, а конкретнее протяженностью времени модификации транспортных коммуникаций.
По сводкам АМПП продление периода реконструкции инженерных сетей коснется нескольких участков центра города
Увеличение длительности работ по реконструкции инженерно-технических сетей распространяется на некоторые улицы центральной части Москвы
дата публикации 15.02.2018.
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