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Московская жизнь

Соната, которую помнят

Фото: www.flickr.com

Соната, которую помнят

Информационный Центр Правительства Москвы 15 февраля 2018г., 15:54

Еще одна постановка "Крейцеровой сонаты" будет представлена зрителям

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В нашей московской консерватории закипают страсти. Страсти, но по Толстому

И это повод, чтобы уважать москвичей за хороший вкус, эстетизм и серьезность взглядов и убеждений.

Постановка создана как моноспектакль с участием Академии кинематографического и театрального искусства Н. Михалкова

Организационные мероприятия взял на себя продюсерский центр «Мастер»

Такого рода начинание особенно актуально в связи с надвигающимся юбилеем, 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого

2 марта Антон Стреляев на сцене исполнит фрагменты знаменитого произведения при сопровождении «AtriumQuartet»

дата публикации 15.02.2018

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