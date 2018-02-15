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Московская жизнь
Соната, которую помнят
Еще одна постановка "Крейцеровой сонаты" будет представлена зрителям.
В нашей московской консерватории закипают страсти. Страсти,
но по Толстому
И это повод, чтобы уважать москвичей за хороший вкус, эстетизм и серьезность взглядов и убеждений.
Постановка создана как моноспектакль с участием Академии
кинематографического и театрального искусства Н. Михалкова
Организационные мероприятия взял на себя продюсерский центр «Мастер»
Такого рода начинание особенно актуально в связи с надвигающимся юбилеем, 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого
2 марта Антон Стреляев на сцене исполнит фрагменты знаменитого произведения при сопровождении «AtriumQuartet»
дата публикации 15.02.2018.
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