Образование/Карьера

Учащиеся 4 класса столичной школы №2030 представили проект «Будущее межпланетных путешествий» в рамках предмета «Окружающий мир». О реализованном проекте в ходе пресс-тура Департамента образования Москвы рассказала учитель начальной школы Алла Терехова.

«Мы занимались проектом долго, полгода. Тема – «Планеты солнечной системы». У нас была огромная конференция, а сейчас ребята разбиты на команды, и каждая команда рассказывает о своей планете, которую создавала сама. Ребята подошли к тому, что решили создать космические корабли, который с земли могут полететь на эти планеты. Дети друг другу задают вопросы и доказывают, что именно такой корабль должен полететь на Уран или на Меркурий», - заявила Алла Терехова.

Таким образом, школьники изучили особенности планет и узнали время, за которое можно долететь до них.

«У нас в программе есть урок «Окружающий мир», в котором есть тема «Планеты солнечной системы», она всего на два часа. Так как детей это интересует, мы идем дальше. Поскольку программа нашей школы позволяет нам использовать внеурочную деятельность, конвергентную лабораторию, наш планетарий, мы расширили эту тему», - подчеркнула Алла Терехова.

По ее словам, в январе прошла конференция, в рамках которой участники проекта поделились своими знаниями с другими младшеклассниками, изучавшими планеты солнечной системы по стандартной программе.

«В январе у нас была большая конференция. К нам приходили ребята из 4 класса, у которых тоже была эта тема, но они ее изучали только в рамках программы. И они написали отзывы, что узнали много нового и хотели бы знать еще больше. В проекте действовал принцип метапредметности. И математику мы задействовали, и урок «Окружающий мир», и русский с литературой – дети писали сочинение», - заключила Алла Терехова

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