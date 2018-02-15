Госдума отклонила в первом чтении проект закона, устанавливающий минимальный размер стипендий на уровне МРОТ.

Авторами документа являются депутаты нижней палаты парламента от партии ЛДПР – глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и руководитель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Они считают, что нынешняя ситуация со стипендиями ущемляет права учащихся. Им приходится искать работу, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности. А это, в свою очередь, негативно сказывается на образовательном процессе, подчеркивают депутаты.

Ранее стало известно, что студенческие стипендии проиндексируют на 4 процента с 1 сентября 2018 года. Инициативу выдвинули после жалоб от учащихся вузов. Они недовольны задержкой выплат, неправомерным отчислением и политикой общежитий

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