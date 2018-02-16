Знаменитый Старый Арбат стал местом установки памятника.

В конце двадцатого века эту обсуждаемую до сих пор всеми в России супружескую пару увековечили рядом с домом-музеем

Скульптурная композиция представляет собой две статуи держащихся за руки влюбленных у порога дома на Арбате

Случайно задев за аналой, с которого упали крест и Евангелие он уж точно не думал, что станет из-за этого притчей во языцах

Одно из колец упало во время совершения обряда венчания, но когда погасла свеча, вся страна поверила, что это не к добру.

Остается догадываться, что пережил в те моменты поэт, согласно сплетням Александр Пушкин придавал некоторое значение некоторым приметам и не отрицал существование определенных «знаков судьбы»

Авторы проекта — скульпторы А. и И. Бургановы. Кстати, неподалеку находится музей самих Бургановых, Он называется «Дом Бургановых».

Информация. Адрес: ул. Арбат, 53. Проезд: ст. м. Смоленская, Арбатская, напротив мемориальной квартиры А.С. Пушкина на Старом Арбате

дата публикации 16.02.2018

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