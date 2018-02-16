Госдума приняла в третьем чтении закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму.

Согласно документу, это произойдет с 1 мая 2018 года, а размер МРОТ составит 11 тыс. 163 рубля.

Закон коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн занято в государственных и муниципальных учреждениях, отмечается в пояснительной записке к документу.

Суммарные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 млрд рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 7,5 млрд рублей, а работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 31,8 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к закону.

На повышение зарплаты при увеличении МРОТ работников организаций реального сектора экономики в 2018 году дополнительно потребуется 22,7 млрд рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц, говорится в документе.

В настоящее время МРОТ составляет 85% от минимального прожиточного минимума. Ранее был принят закон о поэтапном повышении МРОТ до величины прожиточного минимума. Согласно закону, МРОТ должен был подтянуться до прожиточного минимума только не ранее 1 января 2019 года.

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